رشوان توفيق: «مش هشارك ضيف شرف وأهزق نفسي.. التقرب إلى الله أحسن»

نفى الفنان رشوان توفيق، ما تردد خلال الأيام الأخيرة بشأن اعتزامه إعلان التمثيل، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، إذ أنه لم يفكر في ذلك القرار إطلاقاً.

وفسر رشوان توفيق، لـ«الوطن» أسباب قلة ظهوره في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه لم يقبل سوى الأدوار المناسبة له ولتاريخه: «مش هنزل أهزق نفسي في السن ده.. ورفضت الظهور كضيف شرف وأطلع في مشهد أو اتنين».

وأشار إلى أن أغلب أعماله ما زالت تعرض على القنوات الفضائية حتى الآن وتحظى بمتابعة جماهيرية، مؤكدًا بقوله: «لو فيه دور حلو مش هرفض خالص.. وطول ما أنا قاعد مفيش شغل بتقرب إلى الله أحسن».

كواليس اللقاء بالشيخ الشعراوي

وكان الفنان رشوان توفيق، قد كشف عن تفاصيل اللقاء الشهير الذي جمعه بالشيخ محمد متولي الشعراوي، في منزله، عقب مسلسل «الأبطال»، متابعًا: «الشيخ الشعراوي كان حكيم ووسطي ومش متشدد، وبيقول أشعار وبيتفرج على التليفزيون.. أنا بعتبره ولي من أولياء الله الصالحين».

وقال رشوان توفيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن جريدة الأخبار كتبت مانشيت في نهاية التسعينيات تقريبًا، عن إشادة الشيخ الشعراوي بدوري في مسلسل «الأبطال» حيث كان يُجسد دور محمد كريم، متابعًا أنه التقى به في منزله بمنطقة الهرم بعد تلك الإشادة والتي كانت مفاجأة كبيرة له.

وأضاف رشوان توفيق: «روحت للشيخ الشعراوي، لاقيته قاعد في بلكونة صغيرة مع نفسه، وعنده مكتبة كبيرة وضخمة جدًا، وبيقرأ في معاني الكلمات.. وجمعنا حديث مطول، وقال لي: أنا كنت زعلان عليك قوي وهم بيعدموك لدرجة إن ابنتي كانت بتهديني وتقولي يا بابا ده تمثيل».

وتابع أن: «الشيخ الشعراوي أهداني مصحفا وعباية، نهاية هذه الزيارة، وما زلت أحتفظ بهما حتى الآن»، لافتًا إلى قصائد الشعر الجاهلي التي كان يحفظها الشيخ الشعراوي ويلقيها في مجالسه.