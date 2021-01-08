سر احتفاظ رشوان توفيق بـ«مصحف وعباية» من الشعراوي: أحد أولياء الله

كشف الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل اللقاء الشهير الذي جمعه بالشيخ محمد متولي الشعراوي، في منزله، عقب مسلسل «الأبطال»، متابعًا: «الشيخ الشعراوي كان حكيم ووسطي ومش متشدد، وبيقول أشعار وبيتفرج على التليفزيون.. أنا بعتبره ولي من أولياء الله الصالحين».

وقال رشوان توفيق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جريدة الأخبار كتبت مانشيت في نهاية التسعينيات تقريبًا، عن إشادة الشيخ الشعراوي بدوري في مسلسل «الأبطال» حيث كان يُجسد دور محمد كريم، متابعًا أنه التقى به في منزله بمنطقة الهرم بعد تلك الإشادة والتي كانت مفاجأة كبيرة له.

توفيق: الشعراوي حب المسلسل وزعل أما اتعدمت

وأضاف رشوان توفيق: «روحت للشيخ الشعراوي، لاقيته قاعد في بلكونة صغيرة مع نفسه، وعنده مكتبة كبيرة وضخمة جدًا، وبيقرأ في معاني الكلمات.. وجمعنا حديث مطول، وقال لي: أنا كنت زعلان عليك قوي وهم بيعدموك لدرجة إن ابنتي كانت بتهديني وتقولي يا بابا ده تمثيل».

وتابع أن: «الشيخ الشعراوي أهداني مصحفا وعباية، نهاية هذه الزيارة، ولا زلت أحتفظ بهما حتى الآن»، لافتًا إلى قصائد الشعر الجاهلي التي كان يحفظها الشيخ الشعراوي ويلقيها في مجالسه.

وأوضح أنه كان يحرص على زيارة الدكتور الراحل أحمد طعيمة وزير الأوقاف، من آن لآخر، حيث كان الشيخ الشعراوي صديقًا للوزير، متابعًا: «كنت بحب أروح وأسمع للشعراوي، ومرة قال قصيدة في الشعر الجاهلي عن أم توصي ابنتها قبل انتقالها إلى عِش الزوجية».

يذكر أن مسلسل «الأبطال» الذي عُرض على جزئين، يؤرخ للحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 بقيادة الفرنسي نابليون بونابرت، مع التركيز على تأثير الوجود الفرنسي على المصريين، وأوجه المقاومة التي قام بها كل أطياف المصريين ضد قوات الاحتلال ومن بينهم أهالي رشيد ورجال الجامع الأزهر.

المسلسل من بطولة حسين فهمي، ومحمد وفيق، وسعيد عبدالغني، وحسن كامي، ورشوان توفيق وآخرين، وهو من تأليف سامي غنيم وإخراج حسام الدين مصطفى.