مصدر أمني: حادث سير وراء وفاة مجند وليست عملية إرهابية بالعريش

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد مجند شرطة إثر انفجار حزام ناسف كان بحوزة أحد العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماما عن الصحة.

حقيقة الواقعة

وأوضح المصدر أن الواقعة تتمثل في وفاة المجند المُشار إليه إثر تعرضه لحادث سير، فضلاً عن أن جهة عمل المجند المذكور بقوات أمن الجيزة وليس من مديرية أمن شمال سيناء.