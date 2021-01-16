اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل يحدد آليات تنفيذ امتحانات التيرم الأول

كشفت مصادر بـالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدروي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، خلال أيام، موضحة أنه لم يحدد موعد حتى الآن، خاصة وأن الموعد المقرر له شهريا يكون السبت الثالث من كل شهر.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أنه يعقد الاجتماع الدوري للمجلس مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس مدى ما قدمته المنصات التعليمية، والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومدى التدريبات والاختبارات «الكويزات» وجاهزية الجامعات، التي تمت بين الطلاب، ومدى جاهزية الجامعات، واستعدادها لتنفيذها في موعدها.

وأكدت المصادر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول 2020-2021، الموافق 20 فبراير، مشيرة إلى أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، دون حذف أو إضافة أو تعديل للمناهج أو لطرق تنفيذها.

وشددت المصادر، على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على ارتداء الكمامة، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات يعد في انعقاد دائم؛ نظرا لكون غالبية الاجتماعات تتم بين رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي عبر تقنية الفديو كونفرانس، وكذلك متابعة جميع المستجدات، التي تتعلق بتأثير أزمة كورونا «ما يتعلق بالعملية التعليمية».

وأكدت المصادر، أنه لاتوجد أي سيناريوهات اتفق عليها تتعلق بالامتحانات، بخلاف ما حدد من قبل مجلس الوزارء، موضحة أن جميع المستجدات تتعق بما يرصد على أرض الواقع، متابعة: «من المتوقع أن يناقش المجلس مشروع تعديل بعد مواد قانون اختيار رؤساء الجامعات الحكومية، ومناقشة عددا من الآليات والبنود التي وضعتها اللجنة المشكلة لصياغته، وإعداد التقرير لعرضه على رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، لإبداء الرأي فيه».