الحماية المدنية ببني سويف تنقذ قطا حُبس أعلى سطح منزل 10 أيام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، من إنقاذ قطة حُبست أعلى سطح عمارة سكنية لمدة 10 أيام بدون طعام أو شراب، وإنزالها باستخدام السلم الحديدي وصندوق بلاستيكي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بتلقي قوات الحماية المدنية بلاغًا من ربة منزل، يفيد بوجود قط عالق أعلى سطح عمارة سكنية منذ عدة أيام دون تناول طعام أو شراب، وبحاجة لإنزاله.

وعلى الفور توجه فريق من قوات الحماية المدنية، واستطاع إنقاذ القط، وسط حالة من الفرحة من جانب المواطنين بالمنطقة بعد إنقاذ القط دون التأخر.

ولاقى انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ استحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوجيه الشكر للقوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي سياق آخر، أصيب شابان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل ببني سويف، اتجاه الشرق، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وتحرر محضر بالحادث.

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل، ما أسفر عن إصابة شخصين، ووجه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهما إلى أقرب مستشفى، وتوجيه إدارة المرور لرفع اثار الحادث من الطريق.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي حيث تبين أن المصابين هما محمد محروس عبد المؤمن، 19 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد السلام عبد العال، 27 عامًا، ومصاب جروج وكدمات بانحاء متفرقة من الجسم، وجاري تلقيهما العلاج والاسعاف الأولية، عقب استقبالهما في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة.

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