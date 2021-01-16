«البترول»: 1200 جنيه توفير لصاحب «سيارة الغاز» شهريا

تتراوح تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين 5 آلاف جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

وبحسب مصادر في وزارة البترول لـ«الوطن» فإن التكلفة الفعلية أعلى من ذلك بكثير وتتحملها الوزارة بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

المصادر قالت إنه يتم تحويل السيارة خلال من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، وأن هناك تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة تقسيط متعددة، لافتةً إلى أن إجراءات التعقاد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال مرافق حديث: «كهرباء - مياه - غاز» كما يتم منح العملاء هدايا عند السداد الفوري.

وأوضحت المصادر، أن الغاز الطبيعي موفر واقتصادي للغاية كوقود، فسعر المتر حالياً 3.5 جنيه، بينما يبلغ سعر البنزين "80" 6.25 جنيه، و"بنزين 92" بـ7.50 جنيه، لافتةً إلى أنه في حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يوفر 825 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك 10 لترات بنزين "80" يومياً، بينما يصل معدل التوفير لـ1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92" وبالتالي يمكن استرداد قيمة التحويل من التوفير خلال فترة من 3 لـ6 شهور عند معدل الاستهلاك المتوسط.

وتبنت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل وإحلال السيارات والمركبات إلى الغاز الطبيعي، واستهدفت الخطة تحويل 100 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيتم خلال العام الأول من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يتم استهداف 70 ألف سيارة، منها 50 ألف سيارة ملاكي وأجرة و10 آلاف میكروباص.