«الداخلية» في أسبوع: تغريم 10962 شخصا 548 ألف جنيه بسبب الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تمّ ضبط (6412) قضية تموينية متنوعة، وضبط 1482 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8800 أرجيلة، وغلق 4743 محلًا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط 10962 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وبمجال الأمن العام، تمّ استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 411 متهمًا، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض – ورشة لتصنيع الأسلحة النارية).

وتمّ ضبط (24) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3596 حكما قضائيا متنوعا، وجرى ضبط 444 قضية متنوعة أخرى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 114 عنصرًا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الشرقية – المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا) بإجمالي مضبوطات 109 قطع سلاح ناري، وكذا تمّ ضبط (2 طن من نبات البانجو المخدر، و7 أفدنة منزرعة من ذات المخدر، كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الشابو).

وتمّ ضبط 639 قطعة سلاح ناري، وجرى ضبط 12 تشكيلًا عصابيًا، وكذلك ضبط 83 قضية أحداث، مع إعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشف قوات الأمن غموض 44 حادثا متنوعا، وتمّ تنفيذ 389582 حكمًا قضائيا، و8279 قضية تموينية متنوعة، تضمنت 148 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2024 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 273240 جنيه.

وضبط 9 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 35340 لتر لبيعها في السوق السوداء، و8122 قضية سلع غذائية وتموينية.

وجرى ضبط 70241 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 50639379 جنيه.

وتمّ ضبط 1354 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة وتوظيف أموال وتهريب جمركي وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و86 مليونا و953 ألفا و921 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبط 1911 قضية متنوعة، و174 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، و884 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و1100 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط 240048 مخالفة مرورية متنوعة، و15 قضية تهريب، و1914 قضية آثار.