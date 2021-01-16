«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن فرص العمل الجديدة للمعلمين والإداريين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا عن فتحها لباب التقديم أمام المعلمين والإداريين من أجل الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 10 يناير وحتى يوم 30 من الشهر الجاري.

«الوطن» تستعرض كل التفاصيل المتعلقة بالوظائف الجديدة من خلال نظام السؤال والجواب:

- ما هي المدارس المتاح التقديم إليها؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المدارس التي يُمكن التقديم فيها وهم: مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وأخيرًا مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- ما هو آخر موعد للتقديم في تلك الوظائف؟

آخر موعد للتقديم هو يوم السبت الموافق 30 من شهر يناير الجاري.

- كيف يُمكن التقديم إلى الوظائف المُعلنة؟

يُمكن التقديم إلى تلك الوظائف من خلال ملء استمارة التقديم، ومن أجل الوصول إلى موقع التسجيل يجب الضغط هنا.

- ما هي الخطوة التالية بعد التقديم وملء الاستمارة؟

سيتم عقد مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين وذلك خلال شهر فبراير القادم، كما أن وزارة التربية والتعليم ستطبق جميع أساليب الحماية والوقاية وذلك خلال المقابلات الشخصية مع المتقدمين من أجل الحفاظ على صحتهم جميعًا.

- ما هي شروط التقديم في تلك الوظائف؟

هناك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل التقديم في تلك الوظائف، والتي يأتي من أهمها أن فريق العمل سيتم تشكيله من العاملين سواء من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التي تتبع مديريات التربية والتعليم، كما أنه متاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من كلا من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم، ولكن يقتصر التقديم للوظائف المتخصصة الفنية على معلمي التعليم الفني فقط التابعين للمديريات.

كما أنه سيتم التعامل مع المقبولين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم فيها، وعند الإشارة إلى شهادات خبرة أو علمية يجب اعتمادها من حهات رسمية.

- ما هي المميزات التي سيتمتع بها المقبول خلال تلك الوظائف؟

هناك العديد من المميزات التي سيتم توفيرها لكلا من المعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم، ومن ضمنها الحصول على حوافز مادية ومعنوية ترتبط بجودة الأداء، إلى جانب التدريب التقني على الجودة وذلك على أيدي خبراء، بالإضافة إلى توفير عمل متميزة لكل المقبولين بالوظائف.