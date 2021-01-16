موعد مباراة برشلونة وأتليتكو بلباو والقنوات الناقلة

يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم المباراة النهائية بين برشلونة وأتليتك بلباو، في نهائي السوبر الإسباني.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي له، عن الطاقم التحكيمي، لمباراة نهائي السوبر الإسباني، بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

موعد مباراة برشلونة وأتليك بلباو في مباراة نهائي السوبر الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين الفريقين على الملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتك بلباو

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

وإذا لم يكن باستطاعتك مشاهدة المباراة عبر شاشات التلفزيون، يمكنك متابعة البث المباشر عبر الإنترنت والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

واستطاع أتلتيك بلباو التفوق والوصول إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره ريال مدريد، بعد الفوز على حامل اللقب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب «لا روزاليدا» في نصف نهائي السوبر الإسباني.

كما تأهل برشلونة إلى النهائي عقب الفوز على ريال سوسيداد، من نصف النهائي، بعد الفوز على النادي الباسكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

وأسند الاتحاد الإسباني إدارة المباراة إلى خيسوس خيل مانزانو، ليكون حكمًا للساحة في تلك المباراة، وسيكون أليخاندرو هرنانديز هرنانديز، هو المسئول في غرفة الـVAR «حكم الفيديو المساعد».

يذكر أن مدرب فريق أتليتك بيلباو الحالي مارسيلينو، هو نفسه الذي انتصر على فريق «البرسا» مع فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا منذ عامين، في نذير شؤم نسبيًا قبل انطلاق المباراة النهائية.