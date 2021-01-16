انتحار مريض بكورونا في مستشفى حلوان: ألقى بنفسه من الطابق الخامس

انتحر مريض مصاب بكورونا، بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في مستشفى حلوان، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وكشفت مناظرة الشرطة للمريض، أنه سقط من الطابق الخامس، وأنه ألقى بنفسه من شرفة الطابق الخامس، مستغلا وجود نافذة الشباك مفتوحة لتحقيق التهوية داخل المكان المخصص لمرضى كورونا، وأنه كان محتجزا في المستشفى منذ 5 أيام.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى أسامة بليغ محمود، 46 سنة، بعد أن عثر عليه جثة هامدة.

وتبين من مناظرة النيابة للمتوفى، أن الجثمان به تهشم في الرأس من آثار ارتطام جثمانه بالأرض.

في سياق متصل، تباشر النيابة العامة في الدقهلية تحقيقاتها في وفاة مريض كورونا المنتحر من الطابق الرابع، داخل مستشفى ميت غمر، الأسبوع الماضي، وتبين من التحقيقات أن الشاب كان يعاني من اكتئاب بسبب إصابته بالفيروس، وحاول الهرب عدة مرات، وبعدها ألقى بنفسه من الطابق الرابع المستشفى، فمات في الحال.