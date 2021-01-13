انتحار شاب شنقا بغرفة نومه لمروره بأزمة نفسية في المحلة

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره، إثر مروره بأزمة نفسيه دفعته للانتحار شنقًا، بواسطة لف حبل حول رقبته بسقف غرفة نومه ما تسبب فى وفاته.

وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث واقعة انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالغربية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية عن العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة وحول عنقة آثار حبل، وأنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية حادة بسبب خلافات أسرية دفعته للانتحار.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية الى المشرحة بمستشفي المحلة وتم تشكيل فريق من الأدلة الجنائية بموقع الحادث وسماع أقوال اسره الضحية وجيرانه حول سلوكيات فى التعامل مع الآخرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر العائلة.