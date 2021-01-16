أهمها قرض بـ3%.. حوافز الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

كشفت وزارة التجارة والصناعة لإحلال السيارات المتهالكة من خلال مقترح رسمي - والذي اطلعت عليه «الوطن» -عن مزايا مبادرة إحلال السيارات وتخريدها، ماديا واجتماعيا، فمن الممكن أن يحصل صاحب السيارة القديمة التى مضي على إنتاجها 20 عاما على مبلغ مادي يساعده فى إنشاء مشروع أو الاستفادة من الحصول على سيارة حديثة مدعومة بقسط وفائدة حددها البنك المركزي.

وقالت الوزارة إن أهم مزايا وأهداف المبادرة أيضا هو تبنى الدولة التركيز على إيصال الغاز الطبيعي لكل محافظات مصر وكذلك استخدامه في الصناعة بدلا من البترول خلال الفترة المقبلة وهي مرتبطة بخطة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز، التي نظمت مصر بشأنها معرضا خاصا، بما يكشف عن اهتمام الدولة بهذا التوجه وحرصها.

1- الاستفادة من الغاز الطبيعي

كانت نقطة البداية من خلال معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للطاقة النظيفة، واستهدف التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات الطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز

2_السيسي: نقدم الدعم والفكرة علشان المواطن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرته بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، ويضاف ذلك إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

3_نوع سيارة المبادرة إحلال وتحويل

حدد مشروع إحلال وتحويل السيارات التي تدخل ضمن المبادرة وهي السيارات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين فهي تخضع لمبادرة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي عبر إحدى شركات وزارة البترول، بخلاف المبادرة الأخرى التي تقوم الحكومة من خلالها بالعمل على تخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما.

4_البنك المركزي: 15 مليار جنيه لدعم المبادرة

مؤسسات الدولة جميعها تتسابق على النهوض بالدولة وتطويرها وكان على رأسها مبادرة البنك المركزي المصري، والذي يقدم تسهيلات لقروض السيارات مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%، عائد مقطوع يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات والملاكي والأجرة والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وتصل مدة القرض من سبع إلى عشر سنوات ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية بهدف دعم المواطن على حسب ظروفه المعيشية.

5-فائدة 3 %

ولم تنتهِ مهمة دعم الدولة للمواطن عند هذا الحد ففي إطار مبادرة إحلال السيارات والمركبات للعمل بالطاقة النظيفة، تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.