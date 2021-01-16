عاجل.. إعدام قاتل الطفلة «أبرار» بكفر الشيخ بعد أخذ رأي المفتي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، اليوم، السبت، بإجماع الآراء، بمعاقبة صاحب محل زيوت سيارات، بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية؛ وذلك لقيامه بخطف طفلة وقتلها بعد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وبحضور محمد هشام العجمي، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية مجدي غانم.

بدأت أحدث القضية في يوم 3 أكتوبر 2020 عندما خرجت الطفلة «أبرار» لتشتري خبزا، وعند عودتها وفي يدها الخبز، نادى عليها جارها، فذهبت إليه، وأمسك برأسها، وضربها في مكتب خشبي، وقتلها بدم بارد، وأخذ قرطها الذهبي، وبادر بالاتصال بوالدها، مغيرًا صوته حيث طلب فدية قدرها 100 ألف جنيه، باعتباره خاطف الطفلة، حيث أراد أن يأخذ وقته في التخلص من الجثة.

وأحضر المتهم شيكارة وبدأ في إدخال الجثة بها، والدماء تلطخ يديه، وفي أقرب ترعة له ألقى الجثة بها، وأخذ القرط الذهبي في جيبه، بعد أن وضعه في منديل حتى لا تلطخ ملابسه بالدماء الموجودة على القرط.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، في 20 ديسمبر الماضي حضوريًا وبإجماع الأراء، أوراق صاحب محل زيوت، يقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى فضيلة المفتي، في إدانته بخطف وقتل طفلة صغيرة من أجل سرقة قرطها الذهبي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«الطفلة أبرار» وحددت المحكمة جلسة اليوم يناير 2021 للنطق بالحكم.