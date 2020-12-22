من تهشيم الرأس إلى الإحالة للمفتي.. القصة الكاملة لمقتل الطفلة «أبرار»

القتل بأبشع صوره، هو ما أثبتته نيابة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ للطفلة أبرار أنور مختار، 9 سنوات، أمام محكمة الجنايات حتى دفعت المحكمة لإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم وحددت جلسة 3 مارس 2021 للنطق بالحكم .

بدأت أحدث القضية في يوم 3 أكتوبر 2020 عندما خرجت الطفلة «أبرار» لتشتري خبزا، وعند عودتها وفي يدها الخبز، ناداها جارهم: تعالي يا أبرار، فقالت له بأدب وبراء: نعم يا عمو، لم تكمل الطفلة البريئة كلمتها حتى أمسك برأسها، وضربها في مكتب خشب، فصرخت الطفلة، فقتلها بدم بارد، وكلما صرخت خبطها مرة أخرى حتى تأكد من وفاتها فأخذ قرطها الذهبي، وبادر بالاتصال بوالدها، مغيرا صوته يطلب فدية قدرها 100 ألف جنيه وأنه خطف الطفلة، وأراد أن يأخذ وقته في التخلص من الجثة.

أحضر المتهم شيكارة وبدأ في إدخال الجثة بها، والدماء تلطخ يديه، وفي أقرب ترعة له ألقى الجثة بها، وأخذ القرط الذهبي في جيبه، بعد أن وضعه في منديل حتى لا تلطخ ملابسه بالدماء الموجودة على القرط.

عاد المتهم إلى بيته وكأنه لم يفعل شيئا، دخل على الحمام واستحم ثم بدل ملابسه، وخرج مرة أخرى ليشتري جاتوه ليذهب إلى منزل أخيه ليحتفل بعيد ميلاده، وعاد في اليوم التالي يفتح محله كأنه لم يفعل شيئا.

تحركت مباحث سيدي سالم سريعا لإنقاذ الطفلة من خاطفها على اعتبار أنها على قيد الحياة وبدأت بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتتأكد أنها لم يتبعد عن محل المتهم، والذي سقط في أيديهم وما تزال آثار الدماء داخل المحل على الخشب الذي هشم رأسها فيه، وعند تفتيش شقته عثرت المباحث على القرط الذهبي الملفوف بمنديل وعليه دماؤها.

وجد المتهم نفسه محاصرا بالأدلة وبتقديمه إلى النيابة العامة، اعترف أمامها بتفاصيل عملية القتل كاملة، والتي أمرت بحبسه إلى أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ..

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم هشم رأس الطفلة، حتى أحدث بها جروح في فروة الرأس والجبهة، بالإضافة إلى جروح في الأذن نتيجة نزع القرط الذهبي، وقدم والد الطفلة جزءا من تسجيل مكالمة التهديد، واعترف المتهم أن الصوت الذي يظهر في التسجيل هو صوته.

وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم، وعلي الحناوي، وكيل نيابة البرلس، وسكرتارية مجدي غانم، الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة الأول من مارس 2021 للنطق بالحكم.