لو عايز تشتري حاجة بالتقسيط.. اعرف الشروط والضوابط عشان ميتضحكش عليك

يلجأ الكثير من المواطنين عند شراء احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياه، سواء كانت أجهزة كهربائية أو غيرها من الأغراض الأخرى الشراء بنظام التقسيط، نظرا لما يتميز به من تسهيل دفع المبلغ المستحق على دفعات مختلفة.

كما يضطر الكثير من الشباب المقبل على الزواج إلى استخدام نظام التقسيط في دفع ثمن الشقة والمفروشات والغرف الموجودة بها بنظام التقسيط، ولضمان حق كل من البائع والمشتري، تستعرض «الوطن» لمتابعيها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها البيانات الواجب توافرها في الفواتير الخاصة بسداد الأقساط، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب أن تتضمن الفاتورة قيمة الإجمالي من مبلغ دفعة التقسيط للمنتج.

- أن تتضمن السعر الفعلي للفائدة السنوية على المنتج.

- أن تحتوى الفاتورة على تاريخ بدء احتساب الفائدة على تقسيط قيمة المنتج.

- يجب أن تتضمن الفاتورة عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

- أن تشمل الفاتورة المدة الخاصة بتقسيط المنتج وعدد الأقساط الشهرية.

- كما يتم ذكر الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.

وإذا كان هناك عيوب في المنتج الذي تم شراؤه بنظام التقسيط يمكن استبداله أو استرجاعه وفق ضوابط محددة.

ما العيوب التي تستدعي استرجاع السلعة أو المنتج؟

- إذا كان هناك نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة.

- إذا كان هناك عيوب تؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها.

- إذا كان هناك نقص ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها.

شروط ومدة استبدال أو استرجاع السلعة

- حدد جهاز حماية المستهلك المدة المحددة للاستبدال أو استرجاع السلعة أو المنتج خلال 14 يوما من تسلم السلعة.

- يحصل المشتري على حق استبدال أو إعادة المنتج مع استرداد قيمته إذا كان هناك عيب في السلعة.

- إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

- يلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافي.