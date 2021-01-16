محافـظ المنوفية ورئيس السكة الحديد يتابعان خط «كفر داود - السادات»

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان، بدء تنفيذ أعمال خط سكة حديد «كفر داود - السادات».

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس أشرف رسلان، اليوم السبت، بدء تنفيذ أعمال المشروع القومي لإنشاء خط سكة حديد «كفر داود - السادات»، بطول 34.5 كيلومتر، وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة، عقب أحداث ثورة يناير 2011، باعتباره أحد المشروعات القومية ذات المنفعة العامة.

رافق محافظ المنوفية ورئيس هيئة السكك الحديدية، خلال الجولة، كل من نائب المحافظ، محمد موسى، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، إضافة إلى مسئولي الشركة المنفذة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء مشروع ربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، وتنشيط حركة التجارة، لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.

وتابع محافظ المنوفية ورئيس هيئة السكة الحديد أولى أعمال تنفيذ إنشاء خط السكة الحديد، وأوضح المحافظ أن خط السكة الحديد يربط منطقة الطرانة وكفر داود بمدينة السادات، فضلاً عن خطة وزارة النقل لربط المدينة بميناء الإسكندرية، الأمر الذى سيسهم في إحداث تنمية مستدامة على أرض الواقع، كما أكد على أهمية الطريق في تقديم خدمات لأهالي وسكان المدينة، وتسهيل حركة التجارة، كون مدينة السادات من أكبر المدن الصناعية العملاقة.

وخلال الجولة، أكد محافظ المنوفية على عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين القادم بالمحافظة، بحضور كافة ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات، وغيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، لإزالة أي معوقات تعرقل سير العمل بالمشروع

وبينما شدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع وزارة النقل لإزالة أي معوقات، فقد أوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم التدعيم بشركات أخرى، لسرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، نظراً لكونه من الخطوط الحيوية ذات الأهمية.