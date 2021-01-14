«إسعاف المنوفية»: انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكورونا بات ملموسا

أكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن ذروة الإصابة بفيروس كورونا انتهت منذ عدة أيام، بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن أعلى إصابات جرى تسجيلها منذ بداية الموجة الثانية كانت مع نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر يناير من السنة الجديدة، ثم بدأت الإصابات في الانخفاض في الأيام الماضية.

وأضاف مدير إسعاف المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بات ملموسًا في نقل الحالات إلى مستشفيات العزل التي قلت بشكل واضح، بجانب انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أننا بدأنا مرحلة انحسار فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وستزيد في المرحلة المقبلة، في ظل اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وكذلك تعليمات الدولة بارتداء الكمامة، وتطبيق نظام الغرامات المالية على المخالفين لتلك التعليمات، مطالبًا الجميع باستمرار الالتزام، حفاظًا على حياتهم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن أعداد الإصابات في محافظة المنوفية، تشهد انخفاضًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وأرجح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، السبب في الانخفاض خلال تلك الفترة، نتيجة توجيهات الدولة بارتداء الكمامات والغرامات التي تترتب على ذلك، بجانب خوف الناس من أعداد الإصابات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي وأسطوانات أكسجين.

وتواصلت «الوطن»، مع عدد من قيادات المستشفيات المخصصة للعزل الصحي في المنوفية، لاستيضاح الأمر حول الانخفاض، فأكد مصدر مسؤول بمستشفى تلا المركزي، انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنسبة 20%.

كما أكد مصدر مسئول بمستشفى حميات منوف، انخفاض أعداد المترددين على المستشفى من مصابي فيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ على الأيام الماضية، مرجحًا بدء انكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، وأوضح مصدر مسؤول بمستشفى أشمون، أن المصابين بفيروس كورونا تضاءلت أعدادهم خلال اليومين الماضيين.

وتستعرض «الوطن» مستشفيات العزل الـ18 في محافظة المنوفية، وهي: مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي.

بالإضافة إلى مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفى حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون.