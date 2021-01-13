إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بالعمال في المنوفية

أصيب 8 عاملين في حادث انقلاب سيارة نقل عمالة أمام كمين "العجيزي"، التابع لمركز السادات بمحافظة المنوفية، قبل قليل، حيث انتقلت على الفور الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، كما تجمع عشرات المواطنين للمساعدة في إنقاذ المصابين.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، إخطاراً من مأمور مركز السادات، يفيد بوقوع حادث أمام كمين "العجيزي"، لسيارة تنقل مجموعة من العمال إلى أحد المصانع بمدينة السادات، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم رفع أثار الحادث، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن 8 أشخاص أصيبوا في الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل 4 مصابين حالتهم الصحية خطيرة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

وأضاف مدير إسعاف المنوفية أن باقي المصابين تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، لتلقي العلاج اللازم، موضحاً أن الإصابات تراوحت بين جروح وكسور واشتباه في نزيف داخلي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بدائرة مركز شرطة السادات، للعرض علي النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.