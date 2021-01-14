«مصحف وبانر» هدية مواطنة من ذوي الهمم لمحافظ المنوفية

أهدت مواطنة من ذوي الهمم مصحفاً ولافتة شكر «بانر»، إلى محافظ المنوفية، اللوء إبراهيم أحمد أبو ليمون، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، كرسالة شكر وتقدير لجهوده المستمرة في دعم ذوي الهمم وتقديم يد العون لهم، ومساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والحصول على حقوقهم.

تضمنت اللافتة التي قدمتها السيدة إلى المحافظ: «ياريت الكل يتعلم التواضع والإنسانية من رمز التواضع والإنسانية والعطاء وجبر الخواطر وسند الغلابة، السيد محافظ المنوفية»، مؤكدة على جهوده المبذولة في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والحالات الإنسانية.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، كما قدم الشكر للمواطنة «سناء عراقي»، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية، للتعرف على مشاكلهم، والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها، ومساعدة ذوي الظروف الإنسانية، لتأكيد مبدأ التكافل الاجتماعي، ودعم العلاقات الإنسانية لاستقرار المجتمع.

يذكر أن محافظ المنوفية حرص علي عقد العديد من اللقاءات بالحالات الإنسانية وذوي الهمم، وتقديم يد العون لهم، كما سبق ووافق المحافظ على تخصيص ماكينة صراف آلي بمدينة شبين الكوم، مصممة خصيصاً لذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع البنك الأهلي، كخطوة جادة لدعمهم، وكذا إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم، على مساحة 1600 متر مربع، تقع على بحر شبين الكوم، بجوار كوبري المشاة، على أن يتم تصميمها بمشاركة عدد من ذوي الهمم، لضمان تنفيذ الأكواد المطلوبة ومراعاة احتياجاتهم.