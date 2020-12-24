محافظ المنوفية: 5 مليارات جنيه لإنهاء مشروعات الصرف الصحي خلال عامين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مدن وقري وعزب محافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة بدعم من مجلس الوزراء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق خطة تشمل عدد ثلاثة محافظات علي مستوي الجمهورية .

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخطة ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الفترة المقبلة، علي أن يتم الإنتهاء بشكل كامل ونهائي من كافة مشروعات الصرف خلال عامين، لتصبح أول محافظة تنتهي من الصرف الصحي بشكل كامل علي مستوي الجمهورية .

وتابع أن محافظة المنوفية ستشهد خلال الفترة المقبلة أكبر عملية رصف طرق في تاريخ المحافظة تبلغ قيمتها 900 مليون جنيه في سابقة هي الأولي من نوعها، موضحا أن الميزانية التي كانت معتمدة من قبل بلغت 20 مليون جنيه فقط.