رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ المنوفية: 5 مليارات جنيه لإنهاء مشروعات الصرف الصحي خلال عامين

كتب:

إبراهيم الديهي
11:52 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
محرر الوطن مع محافظ المنوفية

محرر الوطن مع محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مدن وقري وعزب محافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة بدعم من مجلس الوزراء، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق خطة تشمل عدد ثلاثة محافظات علي مستوي الجمهورية  .

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخطة ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الفترة المقبلة، علي أن يتم الإنتهاء بشكل كامل ونهائي من كافة مشروعات الصرف خلال عامين، لتصبح أول محافظة تنتهي من الصرف الصحي بشكل كامل علي مستوي الجمهورية  .

وتابع أن محافظة المنوفية ستشهد خلال الفترة المقبلة أكبر عملية رصف طرق في تاريخ المحافظة تبلغ قيمتها 900 مليون جنيه في سابقة هي الأولي من نوعها، موضحا أن الميزانية التي كانت معتمدة من قبل بلغت 20 مليون جنيه فقط.

 

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية يهاجم شركات الأكسجين: تتلاعب بأرواح مصابي كورونا

تعرف على نتائج الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنوفية

محافظة المنوفية تدعم 5 مستشفيات بـ500 أسطوانة أكسجين

"لاله" ابن المنوفية بطل خارق يشد طائرة بأسنانه: هدخل موسوعة جينيس

محافظ المنوفية يخفض العمالة بالوحدات المحلية بنسبة 50% لمواجهة كورونا

محافظ المنوفية يتفقد أعمال المشروعات التنموية في شبين الكوم

«طبيب الغلابة» المريض يرد على تجمهر أهالي المنوفية تحت بيته: عشرة عمري