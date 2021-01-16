نواب «مستقبل وطن» يطلقون مبادرة دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية

أطلق نواب حزب مستقبل وطن، بمجلسي النواب والشيوخ، في عدد من المحافظات، مبادرة لدعم مستشفيات العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع عدم الاستقرار في أعداد الإصابات اليومية التي ضربت العالم منذ أسابيع قليلة.

وانطلقت المبادرة من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم السبت، لدعم مستشفيات العزل مساهمة من الحزب لدعم مستشفيات العزل في مواجهة فيروس كورونا وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطن.

وأهدى أعضاء مجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، 25 ألف قطعة مستلزمات طبية، و30 جهاز مونيتور للدعم مستشفيات العزل بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة لتزويدها بالأدوات الوقائية، والأجهزة الطبية، واستكمالا لمبادرات الحزب لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، إن هذه المبادرة تأتي كمساهمة من الحزب في دعم القطاع الطبي ومستشفيات العزل بالمحافظة انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل.

وفي محافظة أسيوط، تفقد المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، برفقة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أسامة حجازي، وكيل المديرية، والدكتورة صفية مديرة مستشفى الصدر بأسيوط، عددا من المستشفيات المخصصة لحالات عزل المصابين بفيروس كورونا للوقوف على مدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وإمكانية توفيرها.

وقال المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الحزب يقوم بدور كبير في تلبية الاحتياجات الطبية لمستشفى العزل، بما يخدم المرضى، ويخفف عنهم كنوع من المشاركة المجتمعية المستمرة للحزب في كل القطاعات.