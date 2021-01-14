مستقبل وطن يفوز برئاسة 17 لجنة من أصل 25 بالبرلمان

فاز حزب مستقبل وطن برئاسة أغلب اللجان، حيث حاز مرشحوه رئاسة 17 لجنة منأصل 25 بالبرلمان، فيما فاز حزب الحرية برئاسة لجنة الصناعة، وفاز 5 نواب معينين هم علي جمعة باللجنة الدينية، ودرية شرف الدين بلجنة الثقافة، وعادل عبدالفضيل عياد بلجنة القوى العاملة، وإبراهيم الهنيدي باللجنة التشريعية.

وفاز حزب حماة الوطن بمقعد الرئاسة على لجنة وحيدة هي الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر، وفاز مستقل وحيد هو شريف الجبلي في رئاسة لجنة الشئون الإفريقية.

وجرت اليوم انتخابات الجان النوعية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان والتي انتهت منذ قليل، ومن المنتظر إعلان التشكيل النهائي للجان النوعية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.