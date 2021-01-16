«التعليم» تعلن جدول حصص قناة مدرستنا للأسبوع الـ14 من 17 لـ23 يناير

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح سابق، أن طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية لديهم مصادر كثيرة أهمها القنوات التعليمية التي تم افتتاحها في منتصف أكتوبر الماضي مثل قناة «مدرستنا 1»، وتغطي السنوات من الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، وهي متاحة عن طريق البث الأرضي والقمر الصناعي، لمن لا يملك الدخول على منصات الإنترنت.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنّ العام الدراسي الحالي سيتم تعليقه بالمدارس من 2 يناير الجاري وحتى 20 فبراير 2021، ولكن سيتم استكماله في المنازل عبر أون لاين، وجاء قرار تأجيل الامتحانات بعد زيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وفقا للبيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد جداول عرض الحصص التعليمية للأسبوع الرابع عشر، للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع» من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا»، دروس البرامج التعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بداية من الابتدائية والإعدادية ومواعيد الإعادة خلال الفترة من الأحد 17 يناير حتى السبت 23 يناير 2021 الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي

ويعد هذا العام استثنائيًا بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تتخذ بعض الإجراءات التي تدعم أبنائنا الطلاب في العملية التعليمية، ومنها إطلاق عدد من القنوات التعليمية، أبرزها قناة مدرستنا الجديدة.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الرقمية والتعليمية المختلفة بشكل مجاني لطلاب جميع المراحل الدراسية من أجل مساعدتهم في فهم المناهج الدراسية وتحصيل المحتوى العلمي، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطلاب مع المعلمين، ومن أهم المنصات التعليمية المتاحة بنك المعرفة، وإدمودو، ومنصة التعليم المصري، ومنصة البث المباشر، تطبيقًا لنظام التعليم عن بُعد.