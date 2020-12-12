من 13 لـ19 ديسمبر.. التعليم تعلن جداول حصص قناة "مدرستنا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، جدول الأسبوع من الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُذاع عبر قناة "مدرستنا"، ويمتد الجدول الجديد من غد الأحد 13 ديسمبر وحتى السبت 19 ديسمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" مواعيد الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُذاع عبر قناة "مدرستنا" في الفترة من 13 وحتى 19 ديسمبر، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

جدول حصص الصف الرابع الابتدائي

جدول حصص مدرستنا للصف الخامس الابتدائي

جدول حصص مدرستنا الصف السادس الابتدائي

جدول حصص مدرستنا الصف الأول الإعدادي

جدول حصص مدرستنا الصف الثاني الإعدادي

جدول حصص مدرستنا الصف الثالث الإعدادي

وتعرض قناة "مدرستنا" الحصص التعليمية من المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

تردد قناة مدرستنا التلفزيونية

تُبث قناة "مدرستنا" التلفزيونية منذ يوم 18 أكتوبر الماضي بشكل مجاني لجميع الطلاب عبر قمر نايل سات بتردد 12303 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، كما أتاحتها أيضًا وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إتاحة 3 قنوات تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة لباقي طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وأولهم طلاب السنوات الأولي من المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتلك الفئة من الطلاب تحضر معظم أيام الدراسة داخل المدرسة وتحتاج بشكل أقل للقنوات التعليمية، حيث توجه تلك القناة في الأساس إلى أولياء أمور الطلاب، وتمثل خدمة مساعدة للطلاب وأولياء الأمور وليست أساسية.

وتطبيقًا لنظام التعليم عن بُعد أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الرقمية والتعليمية المختلفة بشكل مجاني لطلاب جميع المراحل الدراسية من أجل مساعدتهم في فهم المناهج الدراسية وتحصيل المحتوى العلمي، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطلاب مع المعلمين، ومن أهم المنصات التعليمية المتاحة بنك المعرفة، وإدمودو، ومنصة التعليم المصري، ومنصة البث المباشر.