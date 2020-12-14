جدول قناة مدرستنا الجديد.. مواعيد الحصص والإعادة بالصور

يعتبر هذا العام استثنائيًا، بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم، تتخذ بعض الإجراءات التي تدعم أبنائنا الطلاب في العملية التعليمية، ومنها إطلاق عدد من القنوات التعليمية، أبرزها قناة مدرستنا الجديدة.

وتعرض قناة مدرستنا، الحصص التعليمية من المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي.

ويقدم موقع جريدة "الوطن" جدول قناة مدرستنا الجديد دروس البرامج التعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بداية من الابتدائية والإعدادية ومواعيد الإعادة خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري

مواعيد دروس الصف الرابع الإبتدائي

مواعيد دروس الصف الخامس الإبتدائي

مواعيد دروس الصف السادس الإبتدائي

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادى

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى

تردد قناة مدرستنا التلفزيونية

تم بث قناة مدرستنا للمرة الأولي في 18 أكتوبر الماضي، عبر قمر نايل سات، واتاحتها عبر قناة على اليوتيوب بشكل مجاني لطلاب مراحل التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية والاعدادية.

تردد قناة مدرستنا

ويمكن مشاهدة القناة من خلال ظبط التردد كالآتي:

تردد القناة 12303 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إتاحة 3 قنوات تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة لباقي طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وأولهم طلاب السنوات الأولي من المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتلك الفئة من الطلاب تحضر معظم أيام الدراسة داخل المدرسة وتحتاج بشكل أقل للقنوات التعليمية، حيث توجه تلك القناة في الأساس إلى أولياء أمور الطلاب، وتمثل خدمة مساعدة للطلاب وأولياء الأمور وليست أساسية.

وتطبيقًا لنظام التعليم عن بُعد أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الرقمية والتعليمية المختلفة بشكل مجاني لطلاب جميع المراحل الدراسية من أجل مساعدتهم في فهم المناهج الدراسية وتحصيل المحتوى العلمي، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطلاب مع المعلمين، ومن أهم المنصات التعليمية المتاحة بنك المعرفة، وإدمودو، ومنصة التعليم المصري، ومنصة البث المباشر.