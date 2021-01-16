رئيس مركز كوم حمادة: إعدام شيش المقاهي المخالفة.. «مش ترجع تاني»

قال العميد عبدالله المليجي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إنه وقبل بدء الجائحة الثانية من فيروس كورونا في مصر، قامت المدينة بإجراء حملات تفتيشية تحذيرية وتوعوية على المقاهي والمطاعم والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء المصري، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

إغلاق 30 مقهي لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية

وأضاف «المليجي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا، بدأ التعامل بالقانون مع كافة المقاهي والمطاعم الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية، حيث أن هناك عدد من المقاهي في المدينة جرى إغلاقها لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، ووصل عددها لـ30 مقهى.

لن يتم التصالح على الشيشة مرة أخرى

وأوضح، أنه عندما يتم مصادرة أشغال معينة يأتي صاحب الأشغال ويتصالح عليها مع الجهة المختصة عبر دفع الرسوم، ومن ثم استعادة أشغالاته مرة أخرى، ولكن وبعد قرار منع الشيش من المقاهي، فأن كافة الشيش التي سيجري ضبطها لن يحصل عليها صاحبها مرة أخرى، لوجود تشديد من قبل الحكومة المصرية على منع الشيش من كافة المقاهي.

إعدام الشيش في مركز تدوير القمامة

وأكد، أنه الشيش التي تم ضبطها من مختلف مقاهي المدينة جرى إعدامها في مركز تدوير القمامة، حتى يكونوا هؤلاء عبره لغيرهم، وليتأكد كافة أصحاب المقاهي بأن الدولة عازمة على تنفيذ القانون دون هوادة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى أن الفيديو المتداول لإعدام عدد من الشيش التي تعود ملكيتها لبعض المقاهي جاء للردع وتكذيب الشائعات التي تداولها عد من المواطنين حول إعادة الإشغالات مرة أخرى إلى أصحابها بعد مصادرتها من قبل الإدارة المحلية بالمدينة، وهو أمر غير صحيح: «بنوري الناس صوت وصورة أن الحاجات اللي بناخدها بنعدمها، ومفيش أمل أنها ترجع تاني».