مصادرة 76 شيشة في حملة ليلية على مقاهي المطرية بالدقهلية

ضبطت حملة مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الليلة، عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية التي فرضتها رئاسة مجلس الوزراء على المقاهي ومنع التجمعات، من خلال تقديم الشيشة في المقاهي، وتمت مصادرة 76 شيشة بالمقاهي والكافيهات ومصادرة 7 مكبرات صوت الباعة الجائلين، وتحرير 6 مخالفات أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لمجابهة فيروس كورونا.

المقاهي تعمل بشكل طبيعي

خرجت الحملة بقيادة محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، رافقه خلالها نواب رئيس المركز والعاملين برئاسة المركز تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمرور على الكافيهات والمقاهي ومكبرات الصوت والباعة الجائلين بالفترة الليلية، وفوجئت أن عدد من المقاهي بعيدة كل البعد عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية ويعملون بشكل طبيعي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 76 شيشة و400 حجر معسل و7 مكبرات صوت و20 كيلو معسل وتحرير 6 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومصادرة المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

استرداد 930 متر أملاك دولة في أجا

ومن جهة أخرى، قادت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وفريق العمل التنفيذى ونواب رئيس المركز، ومديرى ادارات «أملاك الدولة، والتعديات» برئاسة المركز وفريق العمل بالوحدة المحلية بطنامل الشرقى بالإشراف على استرداد قطعة أملاك دولة ومسجلة بدفتر أملاك الدولة «8 أملاك» بقرية طنامل لإقامة مبنى وحدة محلية بها وجراج للحملة الميكانيكية بمساحة 330 متر والأخرى 600 متر لإقامة مبنى مجمع مصالح حكومية للوحدة المحلية بطنامل.

وأكدت رحاب المزين في تصريح صحفي، أن رئاسة المركز خط دفاع عن حقوق الدولة ولا تتهاون عن المحافظة على المال العام واستعادة هيبة الدولة، ونعمل دائما علي التيسيرعلى المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والمدرجة بالخطة الاستثمارية 2022/2021 للتنفيذ، مشددة على أن رئاسة المركز لا تتهاون فى استرداد حق الدولة.