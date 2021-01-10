مصادرة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بحملة صحية في الغربية

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة، تحت إشراف الدكتور خالد اصيل، بالتنسيق مع مسؤولي إدارة التموين، من ضبط مخزن غير مرخص بإحدى الشقق بحي ثاني طنطا، لقيامها ببيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص على مستوى مركز طنطا.

كما أسفرت نتائج الحملات التموينية، بالتنسيق مع مفتشي مباحث التموين، عن ضبط أدويه مهربة وغير مسجله تبلغ عدد 24500 وحدةن بقيمة تقديريه 750 ألف جنيه وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي المقابل، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء، وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصه، وبما جاء من معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن الأدوية غير المسجلة والمهربة بدائره قسم ثاني طنطا.

كما تم التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية، ومباحث التموين، برئاسه المهندس محمد أبو هاشم، وتشكلت حملة مشتركة، حفاظا على الصالح العام، كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بإحدى الشقق بدائره حي ثاني طنطا.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بمصادرة الأدوية والمكملات الغذائية.

من ناحية أخرى، وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجان دعم الأكسجين على مستوى كافة المستشفيات العامة والصدر والحميات على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وسمنود وزفتى وكفرالزيات.

كما شدد وكيل وزاره الصحة، في توجيهاته لمساعديه من مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، بضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية، حفاظا على الصالح العام خلال فترة أزمة جائحة كورونا.