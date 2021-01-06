مصادرة 55 شيشة وإخلاء سلم المترو من الباعة الجائلين في شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم حملة مكبرة تمكنت من ضبط مقاهي تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر بمنطقة بشارع الشعراوي الجديد، حيث جرى مصادرة 55 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي حي غرب شبرا شنت الأجهزة التنفيذية بالحي، حملة جرى خلالها التنبيه على بائعي شارع ناصر بإخلاء حرم الطريق لتيسير حركة المارة.

قاد الحملة المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري نائبا الحي، حيث توجها للشارع وجرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بشارع ناصر بعدم إشغال الشارع بمعروضاتهم لفتح الشارع أمام حركة المارّة وإلا سيتم تغريمهم إذا استمروا بإشغال الشارع.

جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض سكان الشارع من تجاوز بعض المحال التجارية وتعديها على حرم الشارع العمومي، وإعاقة سير المواطنين مما يتسبب في زحام الشارع بالمارة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بشارع الوحدة المتفرع من شارع أحمد عرابي، حيث جرى مصادرة المضبوطات وإيداعها مخزن مضبوطات الحي وتغريم المخالفين استجابة لشكاوى بعض سكان الشارع من تجاوز بعض المحال التجارية وتعديها على حرم الشارع.

وفي السياق ذاته واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها لإزالة إشغالات سلم المترو بمحطة شبرا الخيمة، وجرى مصادرة المضبوطات وإيداعها مخزن المضبوطات بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد إشغال الباعة الجائلين لطرفي السلم وإعاقة سير المواطنين مما يتسبب في زحام شديد.

في وقت سابق شن الحي حملة على مخالفي ارتداء الكمامة، قاده نائب رئيس الحي، وجرى التشديد على منع المخالفات وتحرير 350 مخالفة لعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.