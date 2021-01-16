توقع عودة البناء ينعش الأسواق: تعرف على أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء استقرارا اليوم السبت، الموافق 16 يناير الجاري، في الأسواق المحلية، وفقَا لتقرير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت حركة البيع والشراء متذبذبة خلال الفترة الماضية، بسبب قرار وقف منح تراخيص البناء، وتراجع حركة البناء والتشييد، لكن مع وضع الحكومة لاشتراطات البناء، وتوقعات بعودة البناء مرة أخرى، عاد السوق للانتعاش مرة أخرى.

ويستعرض «الوطن» استمرارا لخدماته، التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، أسعار مواد البناء، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التي استقرت خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد

ويتضمن السوق المحلي لأسعار مواد البناء عددا من العلامات التجارية من الحديد، ويتراوح سعرها ما بين 13500 إلى 13600 جنيه تسليم أرض مصنع، بينما تباع للمستهلك ما بين 13800 إلى 14000 جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما جاءت متوسط أسعار الاسمنت ما بين 650 إلى 680 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك بمتوسط سعر يتراوح بين 700 إلى 750 حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

الرمل

ويتواجد الرمل في عدد من محلات تجار التجزئة، بسعر يتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه للمتر.

الطوب

بينما يمكن للمستهلك أو من يرغب في الحصول على الطوب شراء متوسط سعر الألف طوبة ما بين 750 إلى 950 جنيها.

الجبس

في حين تراوح سعر طن الجبس للمستهلك من 550 إلى 650 جنيها.

وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي شهدتها أسعار مواد خلال الأسبوع الجاري، إلا أن أسعار الحديد ارتفاع شديد خلال أقل من 15 يوما، حيث زاد سعر طن الحديد من 11 ألف جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، ويصل إلى 14 ألف جنيه اليوم في السوق المحلي.

ويرجع الخبراء ارتفاع سعر الحديد المسلح في السوق المحلي، إلى ارتفاع «البلينت» عالميًا وهي المادة الخام والتي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح «الزيني»، أن سوق مواد البناء يعاني من الركود خلال الفترة الأخيرة، بسبب توقف البناء، لكن مع ظهور الملامج الأولية لاشتراطات البناء الجديد، فإنه يتوقع أن تعود حركة البناء مرة أخرى، مؤكدا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار، وبالتالي يقلل من حجم الضرائب والرسوم.