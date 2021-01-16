«جوست 2021» سيارة رولز رويس الجديدة بمواصفات فارهة.. «فيديو»

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة لأفضل سيارات العام 2021.

وخلال الفيديو تظهر سيارات العلامة الإنجليزية «رولز رويس» المملوكة للصانع البافاري BMW والتي أطلق عليه اسم «الشبح ghost» الجيل الجديد، وخلال السطور التالية رصد لأهم المواصفات والتقنيات التي تمتلكها السيارة الفارهة «رولز رويس جوست».

محرك مزدوج تربو

تتميز السيارة بمحرك مزدوج تربو مكون من 12 أسطوانة V12، بسعة لترية تصل إلى 6.75 لتر 6750 سي سي، ينتج قوة قدرها 571 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 850 نيوتن/متر، عند 1600 دورة في الدقيقة، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 4.6 ثانية، وتصل السرعة القصوى لمحركها 250كم/س، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات يعمل بمساعدة نظام تحديد الموقع GPS متصل بالأقمار الصناعية، ويساعد هذا النظام في تجهيز السيارة للتعامل مع ظروف الطرق القادمة أمامها وأختيار الأنسب للسير.

تتميز السيارة الجديدة بعدة مواصفات من الرفاهية والفخامة بالإضافة إلى العديد من الأنظمة بالتقنيات الحديثة التي تجعل منها الطراز الأكثر مبيعًا على مدار تاريخ الشركة الممتد لـ116 عامًا، ومن بينها نظام التعليق المستوى الجديد والذي أطلق لأول مرة مع الموديل الجديد من طراز «جوست» يساعد في تحسين جودة الركوب داخل مقصورة السيارة وأيضًا مساعدة نظام Flagbearer الذي يستخدم الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز السيارة للتعامل مع التغييرات على السطح، حصلت السيارة على 100كم من المواد في تصنيعها منها مواد لعزل الأصوات الخارجية للدخول إلى المقصورة الخاصة بها مقارنة بتلك المستخدمة في اليخوت والطائرات، بالإضافة إلى بعض وسائل الرفاهية من بينها «ثلاجة صغيرة لتخزين المشروبات الفاخرة وكأسين بين المقاعد الخلفية».