«الأوقاف» تعيد فتح 11 مسجدا بعد غلقهم لمخالفة إجراءات كورونا

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، إعادة فتح أحد عشر مسجدًا بأوقاف القليوبية، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بإعادة فتح أحد عشر مسجدًا بمديرية أوقاف القليوبية وبيانهم كالتالي:

مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة مسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها مسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها مسجد النور – كفر الجزار بنها مسجد الخلفاء - دملو بنها أول مسجد ابو بكر الصديق – ميت راضي بنها أول مسجد الرحمن الشرقي - كفر مويس بنها ثان مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.

الإجراءات الاحترازية وكورونا

وأفادت مديرية أوقاف القليوبية بأنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصليين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

وأوضحت المديرية أنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.

٤١ مسجدا تم فتحهم بعد قرار غلق المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت فتح 30 مسجدًا تم إغلاقهم خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ويضم 11 مسجدا اليوم، يكون العدد قد وصل إلى 41 مسجدا تم فتحها بعد الغلق الجزئي لها بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

وأعادت الوزارة فتح المساجد من الغلق الجزئي بعد أخذ العهود والتعهدات بالالتزام بالإجراءات في ظل تزايد حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتصاعد أعداد المصابين.

وحظيت محافظة القليوبية بالرقم الأكبر في عدد المساجد التي تم فتحها بعد الغلق الجزئي لها بسبب كورونا، حيث أعادت الوزارة فتح 21 مسجدا لأداء الشعائر.

وتأتي محافظة شمال سيناء كثاني المحافظات في الفتح، حيث اعتمد وزير الأوقاف قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بفتح 11 مسجدا، وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة دمياط حيث تم فتح 7 مساجد بها.

وفي القاهرة تم فتح مسجد النور بالعباسية، وفتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.