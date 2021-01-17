بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. 1.1 مليار جنيه في حساباتهم صباح اليوم

بشرى سارة لأكثر من 2.6 مليون من العمالة غير المنتظمة ، يزفها إليهم، مسئول حكومي باللجنة العليا لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة وافقت على ضخ حوالي 1.1 مليار جنيه في مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعي ، وماكينات الـ«atm» المخصصة للمرحلة الخامسة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من آثار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا.

الصرف يبدأ في التاسعة صباح اليوم من جميع المنافذ المخصصة

وقال المسؤول الحكومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وزارة المالية، قامت بضخ المبلغ بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، لتكون جاهزة لصرف المرحلة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة ـ وقدرها 500 جنيه، بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد.

المستفيدون الذين تمت الموافقة عليهم ستصلهم رسائل قصيرة

وأضاف المسؤول أن جميع المستفيدين من المنحة الذين تمت الموافقة عليهم، واعتماد صرفهم للمنحة في هذه المرحلة، ستصلهم رسائل «sms» القصيرة على أرقام هواتفهم المحمولة ، بداية من أمس السبت، مؤكدا أن كل من وصلته الرسالة سيتمكن من الصرف اليوم، من أحد المنافذ التي ستتضمنها الرسالة.

وأوضح أن الرسائل ستصل من رقم 142، المخصص للاستعلام والاستفسار عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن اللجنة العليا خصصت عبر موقع بوابة الحكومة المصرية ، أيقونة في باب الشكاوى ، مخصصة للعمالة غير المنتظمة ، لارسال الشكاوى حيث سيتم الرد عليها في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير .

اللجنة المسؤولة درست كل ثغرات وسلبيات المراحل الأربع السابقة

ولفت المسؤول إلى أن اللجنة المسؤولة عن عملية صرف المرحلة، درست كل ثغرات وسلبيات المراحل الأربع السابقة، وسيتم تفاديها عن صرف المرحلتين الخامسة والسادسة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجَّه تعليماته، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا، لإدارة أزمة كورونا، بضرورة صرف منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة المتضررة، حيث قامت اللجنة بصرف المنحة الرابعة يوم 10 ديسمبر الماضي، وسيتم صرف المرحلة الخامسة اليوم، لجميع من انطبقت عليهم الشروط.