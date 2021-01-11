حلمي بكر عن المهرجانات الشعبية: «الغناء مات والسرادق في عمر مكرم»

صعد الملحن حلمي بكر من تصريحاته بشأن المهرجانات الشعبية، قائلا عنها إنها فن «دعارة الغناء»، مطالبًا الجهات العليا بمعاقبة أي مسؤول يمنح التراخيص لمن يغني هذه الأغاني، «مين المسؤول اللي يقول إن جاهل يطلع يغني ومين اللي يقول طلعوا العيال دول خلوهم يغنوا، ده إساءة لينا، هل الحرامي له شعبية؟! هل القاتل له شعبية؟! هل الدعارة لها شعبية؟!».

وأضاف بكر، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، «ظهور هؤلاء تسبب في أن نصف عازفي مصر أصبحوا يعملون في دول الخليج، التوزيع بقى على كيبورد، نبعد بقى عن سكة الفن وأقطع كل الشهادات اللي في بيتي وهشتغل شغلانة تانية».

مسمعتش أغنية محمد فؤاد ومش هسمعها

وحول مهرجان الحفلة للفنان محمد فؤاد، قال: «مسمعتهاش ومش هسمعها، هو أستاذ وبيعرف يختار لنفسه لكن محدش بيفرض وصاية، ولما تتكلم اتكلم عن نفسك متجيبش هاني شاكر في السكة، لأنه مش تلميذ، هو أستاذ في زمن الغناء الذي انتقل إلى الردئ.. وقال هارد في الأربعين، أربعين الغناء؟! أم أربعين شقيقي؟!»، وذلك في إشارة إلى وفاة شقيق الملحن حلمي بكر، وانتظار محمد فؤاد للرد عليه بعد انتهاء أربعين شقيقه لكي يرد عليه.

الغناء مات والسرادق في عمر مكرم

وتابع بكر، «الغناء مات والسرادق في عمر مكرم، وعلى كل من يريد أن يعزي فليذهب إلى هناك لتقديم العزاء»، ووجه حلمي بكر نداءً إلى الرئيس السيسي، قائلًا: «زي ما شغلت عصاتك السحرية على الإنجازات الرائعة اللي مالية حياتنا، عاوزينها تلف على الفن لأنه مرآة اللي انت أنجزته».

وواصل: «بلد عبد الوهاب وأم كلثوم ونجاة وعبدالحليم وفايزة وصباح، ميبقاش زمن علي إبرة وإبراهيم شاكوش وعلي مفك.. فين الرقابة على الغناء؟! أين الذوق العام؟!».