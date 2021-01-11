حلمي بكر يرد على محمد فؤاد: لو عاوز تشهر أغنية رديئة اشبك معايا

قال الملحن حلمي بكر، إنه لم يسمع مهرجان «الحفلة» للمطرب محمد فؤاد، مشددًا على أنه لا وصاية له على أي فنان في إشارة إلى تصريحاته التي انتقده فيه، لكنه أكد أن له وصاية على حماية الذوق العام من الانهيار: «البدعة الجديدة اللي طلعت هي أنه إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي بكر يشتمك، ولو أردت أن تنجح أغنية حتى لو دون المستوى اشبك مع حلمي بكر عشان يحصل لغط ولبط».

وأضاف بكر خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»: «ناس كلمتني وقالت لي إني عندي حق في الهجوم على الأغنية، وقلت لهم إني مسمعتش الأغنية أصلًا، وأعلم أن محمد فؤاد عندما يختار أغنية فإنها ستكون جيدة لأن له رصيد عند الجمهور ولو أخطأ فإنه سيدفع ثمن هذا الاختيار».

وتابع، أنه يجب التفرقة بين الراب والمهرجانات، لأن الراب هو فن الإلقاء على الإيقاع أما المهرجانات فهو فن الدجل على الجمهور، لترد عليه مقدمة البرنامج: «بس في ملايين بيبحثوا عنها على الإنترنت».

وعقب حلمي بكر: «لما أقول هاتي بوسة يا بت وعملت ملايين تبقى مشروعة؟! لما أقول ابعت لي أمك تبقى مشروعة؟! لما أقوله أختك فين تبقى مشروعة؟! الحاجات دي لازم تعمل مشاهدة بسبب حب الاستطلاع، لكن المشاهدة بالمفهوم العلمي هي إني أسمع العمل من أوله لآخره».

وحول أوجه الاعتراض على أغاني المهرجانات قال: «أحيانا أعترض على الكلمات أو الصوت أو اللحن أو الجمهور، لأن بعضه صانع الجيد لأنهم صنعوا أم كلثوم وعبدالحليم ومحمد عبدالوهاب، لكن بعض الجمهور صانع الرديء»..