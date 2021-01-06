تفاصيل مكالمة صلح حلمي بكر ومحمد فؤاد

علمت «الوطن» إن الفنان محمد فؤاد، تلقى اتصالًا هاتفيًا من قِبل الموسيقار حلمي بكر، قبل ساعات، وذلك في محاولة لتقديمٍ إعتذار له، بعد موقفه الأخير من أغنية «الحفلة».

وكان حلمي بكر، قد شن هجومًا عنيفًا على محمد فؤاد، قبل أيام، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».

وقالت المصادر، إن محمد فؤاد، تقبل إعتذار حلمي بكر، على الفور، لاسيما وأن الأخير قد أكد له بأن خانه التعبير ولم يقصد توجيه أي إساءة له، كما اتفقا الطرفان على أن تجمعهما جلسة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يذكر أنّ الفنان محمد فؤاد، قد حرص صباح أمس الثلاثاء، على تقديم واجب العزاء في الفنان أحمد بكر، شقيق الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس.

وكتب محمود فؤاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص التعازي في وفاة الأستاذ أحمد بكر.. شقيق الفنان الكبير حلمي بكر.. ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

يذكر أن محمد فؤاد، قد احتفل مع جمهوره بالعام الميلادي الجديد، من خلال طرح أغنية جديدة على طريقة المهرجانات الشعبية، تحمل اسم: «في الحفلة»، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12.. والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا.. واقفين كدا ليه يا جدعان؟!.. شغل الإذاعة.. علّي السماعة.. سيبك م الوقت.. أنت ما صدقت.. أفرح لك ساعة.. روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه!».