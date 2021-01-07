أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 7-1-2021 في مصر: البيض يصل لـ35 جنيها

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 7 يناير، استقرار في المنتجات الحيوانية كافة، لليوم الثاني على التوالي.

وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن، وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن لم تشهد زيادة عن اليوم السابق، وأنها مستقرة نسبيا مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «الوطن»، أن كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح بين 22 إلى 23 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

ونوه «عبدالعزيز» إلى أن الأسعار قد تختلف في الأسواق بحسب كل منطقة؛ إذ أن تكلفة الشحن والنقل يضعها البائع على سعر الدواجن، شأنها مثل البضائع كافة.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن أسعار الدواجن البلدي في المزرعة تصل لـ28 جنيها، وفي الأسواق تعرض بـ 32 جنيها، مضيفا أن سعر الدواجن الحمراء في المزرعة يتراوح بين 24 إلى 25 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

سعر كرتونة البيض

أما عن سعر كرتونة البيض، فأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أنها تباع من المزرعة مباشرة بـ30 جنيها، بينما تصل إلى 35 جنيها في الأسواق، لافتا إلى أن سعر الرومي في الأسواق بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

فائض لدى مصر لتصدير الدواجن

وكان رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، قد رحب بإعادة استيراد الإمارات الدواجن من مصر، وبيض المائدة مرة أخرى.

وأكد الدكتور عبدالعزيز، في تصريحات صحفية سابقة، أن الإمارات سوف تكون نواة للتصدير إلى جميع دول العالم، لما تتمتع بها الثروة الداجنة المصرية من جودة عالية وخبرات تراكمية.