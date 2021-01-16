خبير معلومات: الهروب من «واتساب» لتطبيقات أخرى لن يحفظ بياناتكم

قال المهندس مصفطى أبو جمرة، خبير تكنولجيا المعلومات، إن فكرة استخدام موقع «فيسبوك» لبيانات مستخدمي «واتساب»، موجودة بالفعل ومعروفة من زمان، وليست بالأمر الجديد.

وأضاف، أنه «صحيح أن إدارة فيسبوك لم تكن تعترف بهذا الأمر، لكن هذا لا يمنع من قيامها بذلك، فكم منا كان يفاجأ بإعلانات على فيسبوك لمنتجات كان يتحدث عنها مع أصدقائه أو معارفه على واتساب؟ أما الحادث الآن وبعد القرارت الأخير لإدارة هذا التطبيق حول سياسات خصوصية المستخدمين، هو حملة ممنهجة ضد هذا التطبيق وهجرة جماعية إلى تطبيقات أخرى على (تليجرام وسيجنال) التي (ما أنزل الله بها من سلطان)، لا نعرفها جيدا، بل العكس واتساب وفيسبوك أصبحنا نعرفهما جيدا (خيرهم وشرهم)، والهروب إلى تطبيقات أخرى لن يحافظ على سرية بيانات المستخدمين.

يهمني بشكل كبير معرفة مصادر دخل كل تطبيق

وأضاف «أبو جمرة»، خلال لقائه عبر zoom، اليوم السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن تليجرام وسيجنال بالأخص، لا نعرف عنهما الكثير، فصاحب تليجرام هو من كان أسس تطبيقا شبيه للفيس بوك بألمانيا، ويعمل بدون دخل واضح، لافتا إلى أنه دائما ما يرغب في معرفة دخل تلك المنصة أو التطبيق قادم من أين ومن يصرف عليه، فالفيسبوك معروف مصادر دخله جيدا.

وتابع، خبير تكنولجيا المعلومات، اليوم بعد أن بدأت تتغير الصورة من رئيس أمريكي جديد، وسياسة جديدة، بدأ يكون هناك تغيرات على مستويات كثيرة، مثل البيئة وخصوصية المعلومات، لهذا أظن أن شروط الخصوصية الجديدة على واتساب، حتى يكون يعمل بطريقة رسمية «بالبلدي كدا بيجهز ورقه وتراخيص سياساته»، لأنه سيُسأل في الكثير من الدول ومن بينهم أمريكا، عن ماذا يفعلون ببيانات المستخدمين الشخصية.

مالك فيسبوك وواتساب لم يكن صريحا في اجتماع الكونجرس

وأشار إلى أن مالك فيسبوك وواتساب، حين اجتمع في الكونجرس الأمريكي، خلال العام الماضي، للرد على الاتهامات الموجهة لشركته حول استغلال بيانات المستخدمين، لم يكن يعطِ إجابات وضاحة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت الذين كانوا يسألونه، معظم أسئلتهم جاءت سطحية وتتميز بالسذاجة.