حفل زفافه بعد 20 يوما.. مصرع شاب في حادث سيارة بالبحيرة

لقى شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه غرقا بعدما سقطت سيارته في ترعة النوبارية بالبحيرة، وجرى استخراج جثته وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأفادت مصادر بأن الشاب المتوفى كان ينتظر حفل زفافه بعد 20 يومًا من الآن، وهو ما حوَّل قريته إلى سرادق عزاء كبير، وسادت حالة الحزن على الأهالي هناك.

وشهد مركز حوش عيسى، مساء أمس السبت، حادثا أليما راح ضحيته شاب في أوائل العشرينيات، بعدما سقطت سيارته بترعة النوبارية أثناء ذهابه لزيارة خطيبته لوضع اللمسات الأخيرة لحفل زفافهما، والمحدد إقامته بعد 20 يوما فقط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة النوبارية، على طريق كوبري عمارة، وأسفر الحادث عن وفاة كرم فوزي عبد الونيس، 23 عاما، مقيم بقرية أحمد رامي التابعة لقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات.

وجرى انتشال الجثة وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق من قبل النيابة.

وعقب ذلك اتشحت قرية أحمد رامي التابعة لمركز الدلنجات، مسقط رأس الشاب الفقيد، بالسواد عقب وصول نبأ وفاته في حادث انقلاب سيارة، بعدما كان يستعد لإقامة حفل زفافه خلال الأيام المقبلة على عروسه، وذكروا أنه اشترى جميع مستلزمات شقته.

وذكر أقاربه أنه انتهى من التجهيزات الخاصة بالزواج، وتم تحديد موعد الفرح بعد 20 يومًا، وتحولت القرية لسرادق عزاء نعيا للفقيد، خاصة أنه وحيد والديه بعد وفاة شقيقه في حادث منذ أشهر.

وعن تفاصيل الحادث يروي أقاربه وأهالي قريته القصة قائلين: «عَزم كرم زيارة خطيبته لوضع اللمسات الأخيرة لحفل الزفاف المقرر بعد 20 يوما من الآن، وكانت سعادته لا توصف قبل أن يغادر منزله، وودع والداه بابتسامته المعهودة، وتوجه مسرعًا إلى منزل خطيبته، إلا أنه تعرض لحادث وسقطت سيارته بترعة النوبارية بالقرب من كوبري عمارة».