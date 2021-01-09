مصرع شاب في مشاجرة لخلافات شخصية بأسيوط

لقي شاب مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر، بسبب خلافات شخصية بينهما، في قرية "مجريس"، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال جثة لشاب يُدعى "مصطفى مختار عباس"، 19سنة، مقيم بشارع الجامع، في قرية "جمريس"، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وكشفت التحريات، التي قام بها فريق مباحث المركز، أن الوفاة إثر مشاجرة وقعت بين المجني عليه وشخص آخر يُدعى "الحسيني أحمد جمعة"، مقيم بدائرة مركز منفلوط، والسبب غير معلوم.

تم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى منفلوط، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.