مصرع شاب وإصابة 4 من أسرته في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

تسبب انفجار أنبوبة بوتاجار في وفاة شاب متأثرًا بإصابته البالغة، وأصيب 4 من أفراد أسرته بحروق مؤثرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، ونُقل أفراد الأسرة إلى المستشفى لإسعافهم جراء تلك الإصابة.

وتبين من تحريات المباحث أن الانفجار حدث داخل منزل الأسرة في منطقة طناش بالوراق بمحافظة الجيزة، وأثبت التقرير الطبي أن حالة المصابين وهم الأم والأب وطفلين مستقرة، ويرقدون داخل قسم الحروق في المستشفى لتلقي الإسعافات.

انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء تجهيز طعام العشاء

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار حدث خلال إعداد والدة المتوفى للطعام، ليلة أمس، وأن أنبوبة البوتاجاز اشتعلت فيها النيران فحاول الشاب إلقاء الماء عليها للحد من انتشار الحريق داخل المطبخ، لكنه لم يتمكن بسبب امتداد ألسنة اللهب التي تسببت في إلحاق إصابات كبيرة أدت إلى وفاته بعد قرابة ساعتين، بينما أصيب باقي أفراد الأسرة بحروق بعد أن أتت النيران على بعض محتويات الشقة.

التحريات: لا شبهة جنائية في الحادث

وأضافت المصادر إلى أن الحريق ليس فيه أي شبهة جنائية، وأن النيران سببها انفجار أنبوبة البوتاجاز، وأن قوات قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى بافي غرف المنزل أو الطوابق العليا في العقار.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لفحص الحادث وإعداد تقريرًا بأسبابه وموافاة النيابة بنتائجه.

وتابعت المصادر، بأن النيابة العامة استعلمت من المستشفى عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم في الحريق وأسباب حدوثه.