«غرفة الإسكندرية» تبحث سبل التعاون مع نظيرتها في طرابلس

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مكون من الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلي بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور كرم كردي، والدكتور أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، والبديوي السيد.

يذكر أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تنتهج عقد لقاءات افتراضية كثيرة خلال تلك الفترة لإفادة أعضائها في ظل عدم القدرة على التجمعات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يجعل وجود تجمعات أمرا مستحيلاً حتى لا يصاب أحد بالعدوى.

وأبرز تلك اللقاءات، ما عُقدت أمس حين استضافت الغرفة، الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وذلك لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين، والذي أكد خلالها أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.