8 معلومات عن قلعة شالي في سيوة.. أشهر المزارات الجاذبة للسياحة

هي من أشهر المزارات الأثرية في سيوة، ولا يزور الواحة فرد أو سائح أو وفد مصري أو أجنبي إلا ويهتم بزيارتها للتعرف على أهم المعالم السياحية هناك.

وعرفت قلعة شالي بحصن شالي القديم، حيث كانت هذه القلعة هى سيوة القديمة التى يعيش فيها أصل قبائل الواحة فى بيوت بناها السيويون القدماء بمواد بيئية من صخور الواحة الجبلية والكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وبأسلوب معين لا يعرفها إلا أبناء سيوة، وشيوخ قبائلها، وأقام فى القلعة أهالى سيوة منذ عشرات السنين، وكانوا يغلقونها بأبواب لحماية أهلها من العدو الذى كان يأتى لهم غازيا طامعا فى ثرواتهم ومن هنا عرفت باسم حصن شالى، حتى زاد السكان فى سيوة، فتركها الناس، ونزلوا إلى الواحة بعد أن شيدوا بيوتا فى عدة مناطق، للتحول القلعة إلى مزار أثرى كبير.

وتنشر «الوطن» 8 معلومات عن قلعة شالي كأحد أشهر المزارات السياحية والأثرية فى واحة سيوة..

- تقع القلعة في قلب الواحة وتشاهد من فوقها جميع المناطق السكنية والمزارع والقرى والملاحات والبحيرات في ظل ارتفاعها وكشفها لجمال سيوة ومناظرها الخلابة عندما تقف في قمتها.

- تجسد قلعة شالي نشأة سيوة حياة أبنائها والبيوت القديمة التى كانوا يعيشون فيها المقامة على الطراز المعماري البيئي الذي يميِّز الواحة.

- تعد قلعة شالى من أشهر المزارات الأثرية التى تجذب السياح الأجانب إلى واحة لما لها نموذج مصغر من حياة سيوة القديمة التى يحبها السياح ويأتون من مختلف دول العالم يبحثون عنها، زاهدين فى التكنولوجيا الحديثة.

- يوجد بها فندق مبنى بالنظام البيئى وغرفة مثل غرف منازل السيويين القدماء التى كانوا يعيشون فيها وهو من الأماكن التى يحرص السياح على زيارتها أو الإقامة بها.

- اهتمت بها وزارة السياحة والآثار وقامت بترميها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة بحفاظ على البيئة والتراث، بدعم من الاتحاد الأوروبى، واستمر العمل فى ترميم القلعة قرابة خمس سنوات، ليتم افتتاح القلعة بعد الانتهاء من الترميم بحضور وزراء مصريين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين في مصر، وتضمنت الأعمال ترميم الأسوار التى انهارت، من عوامل التعرية على مر السنين، وفتح الشوارع والممرات بين المبانى داخل القلعة، وترميم جميع البنايات بها.

- افتتح مركز للطفولة والأمومة بالقلعة ومركز عمارة الأرض.

- ترميم مسجد أثرى والذى يعد أقدم مسجد تم إنشاؤه فى تاريخ واحة سيوة.

- عودة استقبال قلعة شالى أعدادا كبيرة من الزائرين والسائحين بأعداد أكبر بعد الترميم.