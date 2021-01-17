جابريال صوما: لا يوجد وقت كافٍ لمحاكمة ترامب حاليا

قال البروفيسير جابريال صوما، عضو المجلس الاستشاري لحملة الرئيس دونالد ترامب، إن رئيسة مجلس النواب من المفترض أن تقدم لائحة المواد التي صوَّت عليها المجلس لمجلس الشيوخ، ولكن ليس هناك مجال في الوقت الحاضر لمحاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ، حيث يقتضي بإفادات الشهود ومرافعات المحامين من قبل الطرفين، خاصة أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيستلم السلطة الأربعاء، لذلك لا يوجد وقت كافٍ لإجراء محاكمة لترامب حاليا.

وأضاف البروفيسور جابريال صوما خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مجلس الشيوخ يقرر محاكمة الرئيس بأكثرية ثلثي أعضائه، أي 67 عضوا، منوها بأن عدد النواب بالشيوخ 100 عضو، وكل ولاية لها عضوان، ولكن المشكلة تكمن أنه عند البدء في محاكمة ترامب فلن يكون حينها رئيسا للولايات المتحدة، بل سيكون مواطنا عاديا، وبالتالي لا يمكن عزل مواطن عادي.

ولفت إلى أن المساءلة تستوجب عزل الرئيس، وطالما الرئيس لم يعد رئيسا كيف يمكن عزله؟، لذلك إلى الآن رئيسة مجلس النواب الأمريكي أوراق عزل الرئيس لمجلس الشيوخ، ولكن تنتظر محاكمة الرئيس ترامب من بعد قسم اليمين الذي يدليه الرئيس المقبل.