تحرير 66 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن دمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي شُنت مساء أمس السبت عن تحرير 66 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، موزعة على 12 محضرًا بمدينة دمياط، و17 بكفر البطيخ، و5 محاضر برأس البر، و11 بكفر سعد، و21 بفارسكور، وتم تحصيل غرامات فورية قدرها 50 جنيهًا عن كل مخالفة.

وتستمر الحملات المرورية على كافة المنشآت والمطاعم والمقاهي والكافيتريات، للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أجرى اللواء حسن لبيب رئيس مدينة رأس البر جولة ميدانية جديدة، رافقه فيها نواب المدينة لمتابعة الانضباط في الشارع، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالكافيهات والمقاهي والمطاعم بنطاق المدينة، وكذلك التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس، وتم تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة مكبرة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينة والقرى، وكذلك على المنافذ والطرق.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضرًا بالمدينة وحدها لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا عن كل مخالفة.