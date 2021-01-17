انقذنا من تعنت المدرسة الخاصة يا وزير التعليم

أنا ولي أمر 3 طلاب بإحدى مدارس اللغات بالإسكندرية، ورغم أنّ العام الدراسي بدأ قبل شهور، إلا أنّ المدرسة لم تسلم الكتب الدراسية لابنتي التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي حتى الآن، مع العلم بأنّهم حصّلوا القسط الأول للكتب المدرسية قبل بداية الدراسة.

وإدارة المدرسة لم ترد نسبة الـ25% من قيمة اشتراك الباص عن العام الماضي، وبعد كل ذلك تعنتوا ضدي وضد أولادي، وطالبوني بدفع مصاريف التيرم الثاني، وإلا فإنّهم لن يسمحوا لأولادي بدخول الامتحان، وذلك لأني تقدمت بشكوى ضدهم وطالبت بحقي وحق أولادي.

أناشد الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم، التدخل من أجل رفع الظلم عني وعن أولادي.

محمد أحمد عبدالمعطي

المنتزه – الإسكندرية