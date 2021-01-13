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محمود مسلم

بريد الوطن.. شجرة النسيان

كتب:

بريد الوطن
09:38 م | الأربعاء 13 يناير 2021
النسيان

النسيان

يا رحلة العذاب يا رحلة الآلام

دعينى فى حدائق النسيان

وامحُ ذاكرة عذاب الأيام

قد شيد المشيب بالقلب أركانْ

للأحزان

وتوّج ملكاً على عرش الأنين

وقصره مزروع بزهر البنفسج

الحزين

وعزفت موسيقاه لحن شجين

أصابت الطيور بصوت حزين

فأين أنت يا شجرة النسيان

أم هو عمر رحيل بعد السنين؟

عقودك رحلة عذاب فى كأسك

الضنين

                                   إسماعيل يوسف عفيفى

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