بريد الوطن.. شجرة النسيان

يا رحلة العذاب يا رحلة الآلام

دعينى فى حدائق النسيان

وامحُ ذاكرة عذاب الأيام

قد شيد المشيب بالقلب أركانْ

للأحزان

وتوّج ملكاً على عرش الأنين

وقصره مزروع بزهر البنفسج

الحزين

وعزفت موسيقاه لحن شجين

أصابت الطيور بصوت حزين

فأين أنت يا شجرة النسيان

أم هو عمر رحيل بعد السنين؟

عقودك رحلة عذاب فى كأسك

الضنين

إسماعيل يوسف عفيفى

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