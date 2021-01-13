بريد الوطن.. شجرة النسيان
كتب:
بريد الوطن
09:38 م | الأربعاء 13 يناير 2021
النسيان
يا رحلة العذاب يا رحلة الآلام
دعينى فى حدائق النسيان
وامحُ ذاكرة عذاب الأيام
قد شيد المشيب بالقلب أركانْ
للأحزان
وتوّج ملكاً على عرش الأنين
وقصره مزروع بزهر البنفسج
الحزين
وعزفت موسيقاه لحن شجين
أصابت الطيور بصوت حزين
فأين أنت يا شجرة النسيان
أم هو عمر رحيل بعد السنين؟
عقودك رحلة عذاب فى كأسك
الضنين
إسماعيل يوسف عفيفى
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