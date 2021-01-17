أحزاب ترحب بقرار الولايات المتحدة بإدراج قياديي حسم على قوائم الإرهاب

رغم تأخر خطوة إعلان ‏الخارجية الأمريكية بإدارج قائدا حركة حسم المنبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية، والموجودان في تركيا ضمن قوائم الإرهاب، لمشاركتهما في التخطيط وتنفيذ هجمات بمصر، وهو ما لقي ترحبيا كبيرا في الأوساط السياسية المصرية من جانب عدة أحزاب، بينها «حماة الوطن» و«إرادة جيل».

«حماة الوطن» يشيد بالقرار: خطوة متأخرة

من جانبه، أشاد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج قياديي حركة حسم المقمين في تركيا على قوائم التنظيمات الإرهابية، واصفا القرار بأنّه خطوة جيدة جدا، من شأنها دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويؤكد أيضا صحة رؤية الدولة المصرية وما اتخذته من قرارات تجاه التنظيمات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية، وذلك رغم تأخر القرار الأمريكي.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنّ القرار بمثابة صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وما يتبعها من أذرع مسلحة رغم أنّه تأخر كثيرا إلا أنّه أصاب الجماعة الإرهابية بالهلع والخوف، وهو ما ظهر خاصة مع الاتصالات المكثفة من قبل رجال الجماعة مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية وذلك لمنع صدور.

وأكد الغباشي، أنّ القرار انتصار مهم بعد سنوات من حرب مصر على الإرهاب، في وقت كان العالم كله والإدراة الأمريكية نفسها غير مقتنعة بإدراج مثل هذه المنظمات على قوائم الإرهاب.

«إرادة جيل»: القرار حاصر الجماعة

بدوره، رحب حزب إرادة جيل، بالقرار، موضحا أنّه حذّر كثيرا من إرهاب جماعة الإخوان في وقت أصبح إرهاب الإخوان أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، مؤكدا أنّ القرار من شأنه فرض الحصار على الحركة الإخوانية، ما يضيّق الخناق عليها بل ويمنع تلقي التمويلات المالية التي تستخدمها لتنفيذ عمليات إرهابية.

ولفت إلى أنّ فكر الإخوان يغذي كل جماعات الإرهاب والتطرف على مستوى العالم، مضيفا: «الإخوان هي الماكينة الحقيقية لإنتاج تنظيمات مسلحة».