مسؤول سابق بـ«الموساد» الإسرائيلي يؤسس حزب للمشاركة في الانتخابات

أعلن رئيس «الموساد» الإسرائيلي الأسبق، داني ياتوم، اليوم، تأسيس حزب «المتقاعدين الجديد»، وسيشارك في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يضم الحزب، «آسا كاشر» و«شلومو ماعوز» و«راشيل أديتو».

وكان ياتوم «75 عامًا» عضوا في الكنيست الإسرائيلي عن «حزب العمل»، كما ترأس «الموساد» خلال محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وشغل ياتوم، منصب رئيس الطاقم السياسي والأمني ​​لرئيس الوزراء، وزير جيش الاحتلال الأسبق إيهود باراك.

وكان ياتوم، انتقد في 2018، سياسة ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وحذر المسؤول الإسرائيلي الأسبق في ذلك الوقت، من أن السلطة الفلسطينية ستنهار.

وفي سياق آخر، قال رئيس «القائمة العربية المشتركة» في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخف بذكاء الجمهور العربي.

واتهم عودة، نتنياهو، بالكذب، وقال رئيس «القائمة العربية»، في أعقاب زيارة نتنياهو إلى قرية «أم الفحم» المدينة العربية الواقعة شمال فلسطين التاريخية، أن نتنياهو حرض ضد مواطني إسرائيل العرب.

واشار عودة، لـ«صوت إسرائيل»، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، رأى المواطنين العرب، أنهم رعايا يمكن منحهم لقاحات كورونا مقابل أصواتهم في الانتخابات.

وأوضح عودة، أن رئيس الوزراء نتنياهو، قام بدفع «قانون القومية» الذي كرس يهودية إسرائيل قدما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي الحاكم نقلت عن نتنياهو نيته ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل المقررة في مارس المقبل، لتعيينه لاحقا في منصب وزير، في أول خطوة من نوعها بتاريخ الحزب.

وفي سياق آخر، أشارت مصادر اسرائيلية، إلى انه تم تعديل لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو في الملف«4000» وتم تقديمها الى «المحكمة المركزية» في القدس من نيابة الضرائب والاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة «معا»الفلسطينية.

ويشتبه المحققون الإسرائيليون، في أن نتنياهو أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة «بيزيك » للاتصالات شاؤول ايلوفيتش وموقع «والا»، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإسرائيلي.