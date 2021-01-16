أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021 في مصر

حالة من التراجع شهدتها أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت، الموافق 16 يناير، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس في محلات الصاغة، ليستمر الانخفاض والتراجع منذ الخميس الماضي، والذي شهد تراجعًا بقيمة 32 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

يتراىح سعر الذهب عيار 24 بين 914 و917 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 800 و802 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 6400 و6416 جنيهًا.

المعدن الأصفر صاحب أكبر تراجعات في شهرين

وشهد الذهب منتصف الأسبوع الماضي حالة من الهبوط، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما شهد الذهب خلال الفترة نفسها تراجعًا في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% وبقيمة 1816.53 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجعًا بقيمة 0.5% إلى 1839.89 دولار. وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة قبل الماضية، كما وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

من جهته، أكد كبير استراتيجي السوق لدى أكسي، ستيفن إينس، أن أيام مجد الذهب ولت وارتفاع العوائد الأميركية بدأ يؤثر سلبًا بشكل بالغ على الذهب، مشيرًا إلى أن الكثير من المراكز تواصل الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي.

وقال ستيفن إينس، وفقًا لموقع «العربية»، إن تماسك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة، ما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبًا مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يزيد من تكلفة الذهب، كما يزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

والجمعة قبل الماضية، وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قال إن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى سنة «رائعة» بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

ترقب خطاب بايدن ساعد في هبوط المعدن الأصفر

وشهد نهاية الأسبوع الماضي انخفاضًا وهبوطًا في أسعار الذهب، وذلك بالتزامن مع حالة الترقي التي كانت تنتظر خطاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وحدث وفقًا لموقع «العربية»، انتعاش لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بالتزامن مع ترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

وهبط المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار، الخميس الماضي، نقلا عن رويترز.

ونوهت من جهتها، مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس، بأن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية؛ إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابًا وسلبًا.